Biathlon-Massenstart in Annecy: Grotian gewinnt vor Preuß

Start beim Massenstart in Annecy.

Erster Weltcupsieg für Grotian

Den letzten deutschen Doppelerfolg hatte es am 13. März 2020 mit Denise Herrmann vor Preuß im Sprint von Kontiolahti gegeben. Grotian war zuvor im Weltcup nie über Platz fünf hinausgekommen, bei der WM in Nove Mesto wurde sie einmal Vierte. Preuß verpasste bei schwierigen Streckenverhältnissen und einsetzendem Schneefall zwar um 12,7 Sekunden ihren zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen, schaffte es aber zum sechsten Mal in Serie aufs Podest.