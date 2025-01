Biathlon-Trainer:Jens Filbrich: Der Traumerfüller

Biathlon-Trainer Jens Filbrich Quelle: Imago

Jens Filbrich freut sich auf den Biathlon-Wahnsinn in seiner Heimat Oberhof. "Ich lebe ja hier, Familie und Freunde werden da sein", erzählt der Laufcoach der deutschen Männer vor dem Weltcup in dieser Woche in Thüringen: "Selbst wenn man als Trainer den Birxsteig hochläuft, ist das etwas ganz Besonderes. Deshalb werden wir versuchen, die nächsten Erfolgserlebnisse zu organisieren", sagt Filbrich.

Deutsche Biathlon-Männer mit aufsteigender Form

Das ist seinen Schützlingen in diesem Winter bislang schon ziemlich gut gelungen: Philipp Nawrath stand gleich beim Weltcup-Auftakt in Finnland als Dritter auf dem Podest. Kurz vor Weihnachten schaffte dann Danilo Riethmüller als Zweiter den ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere und übernahm sensationell die Führung im Massenstart-Weltcup.

Insgesamt elf Top-Ten-Plätze haben die deutschen Skijäger bereits auf dem Konto. Es geht also auch nach dem Rücktritt von Topmann Benedikt Doll, der vor einem Jahr in Oberhof seinen letzten Weltcup-Sieg feierte, weiter Schritt für Schritt aufwärts in Richtung der norwegischen Männer an der Weltspitze.

Philipp Horn läuft beim Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand knapp am Podest vorbei und wird Vierter. Martin Uldal gewinnt und landet damit seinen ersten Weltcupsieg. 19.12.2024 | 1:30 min

Trainer und Vertrauensmann

Ein wichtiges Puzzleteil für den Erfolg ist der 45-jährige Filbrich, der das deutsche Männer-Nationalteam seit 2023 in der Loipe schneller macht. "Er ist sehr wichtig für den Erfolg", lobt Felix Bitterling als Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV) seinen Coach.

Die Athleten haben großes Vertrauen zu ihm: Wenn sie bei einem auch um 10 Uhr abends noch klopfen, dann ist es Jens. Und auch mit den Heimtrainern schafft er es immer, einen Konsens zu finden. „ Felix Bitterling über Jens Filbrich

Filbrich mit glänzender Langlauf-Karriere

Kommunikationsfähigkeit ist Filbrichs große Stärke neben seinem unglaublichen Langlauf-Technik-Detailwissen. Der Thüringer profitiert dabei von seiner unschätzbaren Erfahrung von 15 Jahren als Weltklasse-Skilangläufer. Zwei Olympia- und sieben WM-Medaillen gewann Filbrich in der Glanzzeit der deutschen Loipen-Asse und landete nach seinem Rücktritt 2014 zunächst auch für ein paar Jahre als Trainer in seiner Paradedisziplin.

"Dann wollte ich in meiner Karriere vorankommen und habe eine neue Herausforderung gesucht", erzählt Filbrich. Zur Biathlon-Szene hatte er schon immer einen guten Draht, schließlich war seine Frau Janet Klein in den Zeiten von Uschi Disl einst selbst eine Top-Skijägerin.

Jens Filbrich war als Langläufer erfolgreich bei Olympischen Spielen. Quelle: Imago

Filbrich geht neue Biathlon-Wege

Als Felix Bitterling dann nach dem Vorbild anderer Top-Nationen spezielle Langlauf-Coaches installieren wollte, kam es zum Treffen mit Filbrich.

Nach fünf Minuten war uns beiden klar, dass es menschlich und fachlich passt. „ Felix Bitterling über Jens Filbrich

Nach einer Saison im IBU-Cup wechselte Filbrich nach dem Rückzug von Mark Kirchner dann ins Nationalteam. Und ging ganz neue Wege.

Durch einen Fragebogen für jeden Athleten fand Filbrich zunächst den Ist-Stand und die Wünsche heraus. Am häufigsten genannt: "Ein strukturierter Jahresplan. Das habe ich umgesetzt. Außerdem fanden es speziell die erfahreneren Athleten wie Nawrath, Strelow oder Rees gut, dass sie mit im Boot sitzen und in der Trainingsplanung mit in die Verantwortung genommen werden."

Auch im Training stellte Filbrich einiges um, ließ die Skating-Spezialisten auch viel mehr seine einstige Lieblingsdisziplin klassisch trainieren: "Man braucht für den kraftvollen Laufstil von heute eine gute Oberkörperkraft." Mit all diesen Maßnahmen will Filbrich den größten Traum seiner Schützlinge erfüllen: "Die meisten Jungs haben noch nie eine Medaille gewonnen. Ich möchte sie auf dem Weg dahin beraten, begleiten und helfen, diese Sehnsucht zu erfüllen."

