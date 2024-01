Boxer Tiefack: Olympia als Ziel nach "Wartungspause"

Zitterpartie um das Olympia-Ticket

Wenn da nur nicht die Sache mit Olympia wäre. Am größten Event des Amateurboxens wollte Tiafack schon vor drei Jahren teilnehmen. Beim Qualifikationsturnier für Tokio 2021 war der Kölner an Platz eins gesetzt. Doch er verpatzte seinen entscheidenden Kampf und musste zu Hause bleiben.

Olympia-Zukunft des Boxens ungewiss

Doch anders als vor den Tokio-Spielen, mitten in Corona-Zeiten, hat er diesmal zwei weitere Chancen zur Qualifikation. Die erste Ende Februar bei einem Turnier in Mailand und dann noch im April in Thailand. Aber der gebürtige Kameruner will so schnell wie möglich alles klar machen.