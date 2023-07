Gualtieri rüttelte seinen Gegner in einem packenden Fight immer wieder mit guten Treffern durch. So auch in der zweiten Runde, als sein Uppercut Falcaos Deckung durchbrach. In der fünften Runde folgte der nächste Wirkungstreffer, in der siebten musste der Südamerikaner zu Boden. In Runde elf wurde der tapfer kämpfende Falcao nach einem erneuten Uppercut angezählt.