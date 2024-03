Mit 43 Jahren: Boxerin Alesia Graf gestorben

Alesia Grafs Karrierehöhepunkt im Jahr 2008

Regina Halmich trauert um Ex-Kollegin

"Ich bin schockiert und fassungslos. Du warst nicht nur Trainingspartnerin und Weltmeisterin, sondern auch Freundin. 43 Jahre - viel zu jung, um zu gehen", schrieb Halmich am Sonntag in den Sozialen Medien: "Ich begreife es nicht. Was eine traurige Nachricht. RIP Alesia."