Darts-EM 2024: Das Wichtigste zum Turnier in Dortmund

Fast alle Stars sind an Bord, und ein Deutscher gilt als Mitfavorit: Die wichtigsten Infos rund um die Darts-Europameisterschaft vom 24.bis 27. Oktober in Dortmund.

Der Deutsche Martin Schindler spielt eine starke Saison und macht sich bei der Darts-EM in Dortmund Hoffnung auf den Titel. Quelle: dpa/Kessler

Keine zwei Monate mehr, dann steigt wieder das größte Highlight der Darts-Welt: die PDC-WM im Alexandra Palace in London. Die kurze Wartezeit können sich die deutschen Pfeile-Fans bestens vertreiben. Denn diese Woche findet die 17. Auflage der Darts-Europameisterschaft in Dortmund statt. Dort können Sie fast alle Darts-Helden bewundern.

Wann und wo wird gespielt?

Vom 24. bis zum 27. Oktober in der Westfalenhalle. Donnerstag und Freitag wird nur abends gespielt. Die Partien der ersten Runde werden jeweils ab 19 Uhr ausgetragen.

Am Wochenende fliegen die Pfeile auch schon nachmittags. Samstag stehen 16 Partien der zweiten Runde an, die erste Hälfte geht von 13 bis 17 Uhr über die Bühne, die zweite Hälfte ab 19 Uhr. Am Finaltag steigt nachmittags das Achtelfinale, am Abend geht es bis zum Endspiel.

Welche Stars sind dabei?

So ziemlich alle, das Startfeld hat es in sich. Qualifiziert sind die besten 32 Spieler der European Tour des Darts-Verbandes PDC, darunter Weltmeister Luke Humphries, Wunderkind Luke Littler, Superstar Michael van Gerwen und Publikumsliebling Raymond van Barneveld.

Will seinen fünften EM-Titel: Superstar Michael van Gerwen Quelle: Robert Hegedus/MTI via AP

Wer ist Titelverteidiger?

Peter Wright. Der Schotte gewann die letzte EM-Ausgabe, ebenfalls in Dortmund. Im Finale setzte sich "Snakebite" gegen den Engländer James Wade mit 11:6 durch.

Wer ist Rekordhalter?

Immer noch Phil Taylor, der die ersten vier Europameisterschaften für sich entschied. Die Darts-Legende teilt sich den Rekord aber mit Michael van Gerwen, der ebenfalls vier Mal in Serie gewann.

Hat schon ein Deutscher die EM gewonnen?

Nein. Die bislang beste Platzierung gelang Max Hopp. Der "Maximizer" spielte 2018 ein starkes Turnier und stieß bis ins Halbfinale vor.

Die Begegnungen der ersten Runde

Donnerstag, 24. Oktober 1. Runde

Gian van Veen gegen Ritchie Edhouse

Gerwyn Price gegen Daryl Gurney

Ross Smith gegen Luke Woodhouse

Stephen Bunting gegen Gary Anderson

Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen gegen Gabriel Clemens

Martin Schindler gegen Dirk van Duijvenbode

Dave Chisnall gegen Michael Smith

Freitag, 25. Oktober 1. Runde

Danny Noppert gegen Joe Cullen

Chris Dobey gegen Jonny Clayton

Rob Cross gegen James Wade

Ricardo Pietreczko gegen Damon Heta

Peter Wright gegen Jermaine Wattimena

Luke Littler gegen Andrew Gilding

Luke Humphries gegen Nathan Aspinall

Josh Rock gegen Mike De Decker

Welche Tradition hat die EM?

Ursprünglich sollte sie den Darts-Sport außerhalb des Vereinigten Königreichs entwickeln. Daher findet sie traditionell auf dem Kontinent statt. Den Anfang machte Frankfurt im Jahr 2008.

Aus bescheidenen Anfängen im dortigen Südbahnhof, der Stadthalle in Dinslaken oder kleineren Hallen in den Niederlanden und Belgien hat sich die Darts-EM nun zu einem Großevent entwickelt.

Die Dortmunder Westfalenhalle ist zum vierten Mal in Folge Schauplatz des Turniers und hat sich klammheimlich zum Mini-Mekka der Pfeile-Fans gemausert.

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Im vergangenen Jahr stellte die PDC mit über 30.000 Darts-Fans an vier Wettkampftagen einen Rekord außerhalb Großbritanniens auf. Mit dieser Zahl ist auch dieses Jahr zu rechnen. Ticket-Preise variieren von 20 Euro in der ersten Runde bis 74,50 Euro am Finalabend.

Welche deutschen Spieler treten an?

Gleich drei. Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko.

Die größte Hürde hat Clemens zu überwinden. Der "German Giant" bekommt es direkt mit dem dreimaligen Weltmeister Van Gerwen zu tun. Auch Pietreczko wird sich wohl strecken müssen. "Pikachu" tritt gegen Damon Heta an, die Nummer elf der Weltrangliste.

Das heißeste Eisen im Feuer aus deutscher Sicht ist in diesem Jahr vermutlich Schindler. "The Wall" spielt eine bärenstarke Saison: Er hat zwei Turniere gewonnen, einen Neun-Darter geworfen und als erster Deutscher überhaupt die European Tour auf Rang eins beendet. Der Turnier-Mitfavorit startet gegen den Letzten der Setzliste, Dirk van Duijvenbode.

Welche hochkarätigen Auftaktspiele gibt es sonst?

Extrem vielversprechend klingen die Erstrundenduelle Dave Chisnall gegen Michael Smith, Luke Humphries gegen Nathan Aspinall oder Rob Cross gegen James Wade.

Hartes Auftaktprogramm: James Wade trifft in der ersten Runde auf Landsmann Rob Cross Quelle: Ina Fassbender/dpa

Wie hoch ist das Preisgeld?

Wie im Vorjahr sind eine halbe Million britische Pfund (gut 600.000 Euro) ausgelobt. Das Startgeld beträgt 6.000 Pfund (rund 7.200 Euro), die Prämien sind nach Runden gestaffelt. Der Sieger streicht 120.000 Pfund ein, das entspricht gut 144.000 Euro.

Sind nur Europäer dabei?

Nein. Darts-Turniere sind meist offene Wettbewerbe. So hat sich der Australier Damon Heta per PDC Tour Card für die European Tour qualifiziert und als 19. der insgesamt 13 Turniere auch für die Endrunde in Dortmund. Sein Landsmann Simon Whitlock hat die EM 2012 sogar gewonnen.