Multi Club Ownership: "Monstren" und "griechische Tragödien"

Verdreifachung der Einnahmen seit 2006

PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi: Mann der tausend Hüte

An der Spitze von QSI steht Nasser Al-Khelaifi, der "Mann der tausend Hüte", wie er in Frankreich genannt wird. Neben QSI leitet er PSG, die europäische Klubvereinigung ECA und den katarischen Medienkonzern beIN-Sports.

"Katar ist also der Besitzer von PSG und bezahlt gleichzeitig die Fernsehrechte, die zu einem großen Teil an PSG gehen. Manche sagen, das sei Finanzdoping", sagt Rondeau:

Multi Club Ownership bei Manchester City und RB Leipzig

In den vergangenen zwölf Jahren ist die Zahl der MCO-Clubs von 40 auf 300 gestiegen, in der Premier League funktionieren mittlerweile 70 Prozent der Klubs nach diesem Modell. Einen Fußballverein zu kaufen sei "so einfach wie einen Friseurtermin buchen", heißt es in der sportstudio-Reportage.