Wohin führt der Weg des FC Chelsea?

Es gibt allerdings auch Stimmen, die im augenblicklichen Handeln der Bosse eine Strategie erkennen können. Statt wie in der Abramowitsch-Ära auf Stars wie John Terry, Didier Drogba oder Michael Ballack zu setzen, werden vorwiegend junge Spieler gekauft, die später teurer wieder veräußert werden können. Mit 23,4 Jahren verfügt Chelsea aktuell über den jüngsten Kader der Premier League. Diese jungen Spieler werden größtenteils mit langfristigen Verträgen ausgestattet. So können die Transferausgaben auf einen langen Zeitraum verteilt werden, um die Vorgaben des Financial Fair Play einzuhalten.