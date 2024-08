Conference League: Heidenheim trifft auf Chelsea

Einen Tag nach der Champions League sind auch in der Europa und Conference League die Vorrunden-Spiele ausgelost worden.

Die Europa-Neulinge des 1. FC Heidenheim haben ein große Los gezogen gezogen und bei ihrem Debüt in der Conference League den großen FC Chelsea erwischt. Der FCH hatte sich am Donnerstag mit einem 3:2 im Quali-Rückspiel gegen BK Häcken für die Ligaphase qualifiziert.

Schwere Gegner für Hoffenheim

Die Europa-League -Spezialisten von Eintracht Frankfurt müssen bei ihrem nächsten internationalen Abenteuer unter anderem zur AS Rom und zu Olympique Lyon reisen. Die TSG Hoffenheim hat mit Tottenham Hotspur sowie dem FC Porto zwei Titelkandidaten gezogen.

Dies ergab die Auslosung der reformierten Wettbewerbe am Freitag in Monaco. Die Ligaphase in der Europa League läuft vom 25. September bis zum 30. Januar, die der Conference League vom 3. Oktober bis 19. Dezember. Die Terminierungen der Spiele sind noch offen.