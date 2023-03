Die Deutschen Meisterschaften in 3x3 Basketball, Bogensport, Gerätturnen, Judo, Karate, Rhythmischer Sportgymnastik, Taekwondo, Tischtennis, Trampolinturnen und Triathlon werden in Düsseldorf ausgetragen. In Duisburg finden die Deutschen Meisterschaften in Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling, BMX, Breaking und Klettern (Bouldern und Speed) statt. Die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik werden in Kassel, die im Schwimmen in Berlin ausgetragen.