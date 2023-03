Schlittig beteuert ihre Unschuld, bestreitet vorsätzliches Doping. Daraufhin werden weitere Kontrollen der sichergestellten Probe in namhaften Labors durchgeführt. Ein weiteres Gutachten ordnet auch das AG bei einem Kontrolllabor in Kreischa bei Dresden an. Merkwürdig bei den weiteren Untersuchungen: Der Dopingwirkstoff ist nur in einer sehr geringen Dosierung vorhanden, so dass er eigentlich keinerlei leistungssteigernde Wirkung gehabt hätte.