DEL-Finalplayoff: Drei Titel-Matchbälle für die Eisbären

Die erste Titelchance bietet sich den Berliner Eisbären , die acht Play-off-Serien in Folge gewonnen haben, am Freitag (19:30 Uhr) in Bremerhaven. Ronning (18., 48., 56.), der erneut den verletzten Topscorer Marcel Noebels in der ersten Sturmreihe ersetzte, avancierte mit drei Treffern, zwei davon im Powerplay, zum Matchwinner. Frederik Tiffels (59.) sorgte für die Entscheidung. Phillip Bruggisser (32.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich ebenfalls in Überzahl erzielt.