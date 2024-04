Eishockey: Bremerhaven gewinnt erstes Finale

Damit verbuchte der überraschende Hauptrundenerste den ersten von vier notwendigen Siegen in der Best-of-seven-Serie.

Bremerhaven dreht frühen 0:2-Rückstand

Spektakuläre Treffer drehten das hochklassige und temporeiche Spiel zugunsten des Endspielneulings, der zuvor nie über das Viertelfinale hinausgekommen war. Bereits am Freitag geht es in Berlin weiter.

Der Auftakt der Finalserie der DEL steht an. Der Hauptrundensieger Fishtown Pinguins Bremerhaven trifft in seinem Endspieldebüt auf den Rekordmeister, die Eisbären Berlin.

Doch die Pinguins meldeten sich vor 4.647 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz zurück: Lukas Kälble unter Mithilfe von Torhüter Jake Hildebrand (12.) und Ross Mauermann, schon seit dem Aufstieg 2016 in Bremerhaven, mit einem Traumtor durch die eigenen Beine (13.) sorgten für den schnellen Ausgleich.