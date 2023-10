Der einstige NHL-Profi der Pittsburgh Penguins, Adam Johnson, ist am Samstag bei einem Spiel seiner Nottingham Panthers ums Leben gekommen. Der US-Amerikaner wurde laut Medienberichten bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen. Der Verein gab am Sonntag den Tod des 29-Jährigen bekannt. In der vergangenen Saison hatte er noch bei den Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gespielt.