Hamilton-Nachfolger: Mercedes setzt auf Teenie Antonelli

Mercedes vertraut bei der Nachfolge für Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton zur kommenden Saison auf den erst 18-jährigen Italiener Andrea Kimi Antonelli. Das frühere Weltmeisterteam gab die Beförderung seines Nachwuchsfahrers am Samstagmorgen bekannt.

Zwei Jahre nach der Einstiegsankündigung gibt es im Audi-Formel-1-Projekt noch zahlreiche Baustellen. Auch bei den Fahrern. Hier taucht sogar der Name Sebastian Vettel auf.

Russell dann Nummer 1 bei Mercedes

Antonelli, der in dieser Saison in der Formel 2 fährt, erhält einen Vertrag für 2025. Sein Teamkollege wird Grand-Prix-Sieger George Russell (England), der nach Hamiltons Ausscheiden zum Nummer-1-Fahrer aufsteigt.

Antonellis noch junge Karriere ist mit Erfolgen gepflastert. Mercedes hat ihn seit 2019 in seinem Team. 2022 wurde er höchst souverän Meister der Formel 4 in Italien und Deutschland, feierte zusammengenommen 22 Siege in nur 35 Rennen.