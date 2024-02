Hamilton zu Ferrari : Nichts zu verlieren, alles zu gewinnen

2024 fährt er seine zwölfte Saison bei Mercedes. Schon viel früher, in den Nachwuchsklassen und dann ab 2007 bei McLaren, war er dem Stern zumindest über die Motorenpartnerschaft verbunden. Lewis Hamilton und Mercedes - das schien eine lebenslange Traumehe zu sein. Nach dem aktiven Karriereende könnte dann eine Botschafterrolle folgen, so die allgemeine Erwartung.

Wie passt da der plötzliche Sinneswandel dazu, der auch Mercedes-Sportchef Toto Wolff kalt erwischte? Erst am Mittwoch informierte ihn sein Starfahrer von seinen Wechselplänen. Und das, nachdem Hamilton doch erst vor ein paar Monaten bei Mercedes verlängert hatte, angeblich für zwei Jahre, wie sich jetzt herausstellte, doch nur für ein Jahr fest, das zweite war nur eine Option. Und seitdem immer wieder von der tollen Zusammenarbeit, dem Vertrauen in das Team, den gemeinsamen Anstrengungen, wieder ganz an die Spitze zu kommen.