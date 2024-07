Nächste Pleite für Verstappen: Piastri siegt in Ungarn

Oscar Piastri hat in der Formel 1 sein erstes Rennen gewonnen. Der McLaren-Pilot aus Australien setzte sich beim nur am Ende spektakulären Großen Preis von Ungarn vor seinem Teamkollegen und Polesetter Lando Norris (Großbritannien) durch, Dritter wurde auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes).

Weltmeister Max Verstappen landete nach einem Crash mit Hamilton in seinem Red Bull nur auf Rang fünf, damit verkürzte Norris seinen Rückstand in der WM-Wertung auf den Niederländer deutlich.

Norris krönt Doppelerfolg von McLaren

Die Formel 1 will nachhaltiger werden. Allerdings bewegt sich der Fahrer- und Materialtross immer noch wenig klimafreundlich hin und her über Kontinente.

Dennoch dürfte das Rennen noch für viele Diskussionen sorgen, denn: Norris war in der Schlussphase dem Sieg entgegen gefahren, bremste vor dem Ziel aber ab und ließ Piastri vorbeiziehen. Damit machte der 24-Jährige einen Strategie-Patzer bei McLaren wieder gut, da Norris beim zweiten Boxenstopp früher neue Reifen holen durfte. Obwohl Piastri zu diesem Zeitpunkt deutlich in Führung lag.

Verstappen meckert über sein Auto

Für Verstappen läuft es in Ungarn hingegen gar nicht, der Niederländer lag zunächst auf Podiums-Kurs - doch dann krachte er in Kurve eins plötzlich mit Hamilton ineinander. So fiel Verstappen sogar noch hinter Charles Leclerc im Ferrari zurück. Verstappen konnte zu keiner Zeit beim Auftakt in die zweite Saisonhälfte - insgesamt werden 24 Grand Prix gefahren - um den Sieg mitfahren und kämpfte vor allem hinter dem McLaren-Duo um die Plätze. Immer wieder meckerte der 26-Jährige über sein Auto und die Strategie.