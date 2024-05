GP von Miami: Erster Formel-1-Sieg für Lando Norris

Für Norris war es in seinem 110. Formel-1-Start der erste Erfolg, für McLaren der erste seit September 2021 in Monza.

Der Brite Lando Norris hat überraschend den Großen Preis von Miami gewonnen und seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der McLaren-Pilot setzte sich im sechsten Saisonrennen am Sonntag vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) durch.

Verstappen, der den Sprint am Samstag gewonnen hatte, verpasste zum zweiten Mal in dieser Saison den Sieg. In Australien war er nach einem Defekt leer ausgegangen, die übrigen Rennen hatte er gewonnen. Verstappen baute seine WM-Führung dennoch aus. Für Norris war es im 110. Formel-1-Start der erste Erfolg, für McLaren der erste seit September 2021 in Monza.