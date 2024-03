Formel 1: Max Verstappen gewinnt Saisonauftakt in Bahrain

Max Verstappen jubelt nach seinem Sieg beim Grand Prix von Bahrain. Quelle: Motorsport Images

Max Verstappen hat mit einer Machtdemonstration gleich zum Auftakt in die neue Formel-1-Saison die Konkurrenz gedemütigt. Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister machte 97 Tage nach dem Finale der vergangenen Saison so weiter, wie er aufgehört hatte: mit einem klaren Sieg und der schnellsten Rennrunde.

Der Niederländer raste am Samstagabend in Sakhir unbeeindruckt vom Wirbel um seinen Teamchef Christian Horner nach der 33. Pole beim Großen Preis von Bahrain auch zum 55. Karrieresieg. Auf Platz zwei in einem Flutlicht-Langeweiler fuhr Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez mit einem Rückstand von 22,457 Sekunden. Dritter wurde Noch-Ferrari-Pilot Carlos Sainz vor Charles Leclerc im zweiten Wagen der Scuderia.

Hamilton enttäuscht

Sainz' designierter Nachfolger, Rekordweltmeister Lewis Hamilton, hatte sich auch mehr vom neuen Mercedes erhofft. Mehr als Platz sieben war nicht drin. Nico Hülkenberg wurde im Haas nach einem Startcrash nur 16. Für Verstappen an der Spitze verlief der erste Rennstart des Jahres dagegen ganz nach dem Geschmack des Champions. Er kam schnell weg, verteidigte die Pole bei der allerdings auch nur zaghaften Leclerc-Attacke von außen in der ersten Kurve. Nach den ersten gut zehn Kilometern der mit 24 Rennen längsten Saison in der Geschichte der Motorsport-Königsklasse seit 1950 führte Verstappen schon mit anderthalb Sekunden.



Dahinter schnappte sich Hamiltons Mercedes-Kollege George Russell den Monegassen Leclerc, der in der Qualifikation tags zuvor im zweiten Zeitabschnitt schneller gefahren war als Verstappen auf seiner Polerunde. Allerdings leistete sich der 26-Jährige, der vor der Saison seinen Vertrag mit der Scuderia vorzeitig langfristig verlängert hatte, immer wieder kleinere Patzer.





Verstappen lässt Konkurrenz hinter sich

Im Gegensatz zu Verstappen. Der gleichaltrige Niederländer kam im Training zunächst nicht so richtig mit dem neuen RB20 zurecht. Als es aber um die Startplätze ging, war er zur Stelle. Der Wirbel um seinen Teamchef belaste ihn nicht, hatte er in den schlagzeilenträchtigen Tagen in der Wüste von Sakhir betont. So fuhr Verstappen auch. Runde um Runde baute er seinen Vorsprung aus, es wirkte wie ein Déjà-vu der vergangenen Saison, in der er 19 von 22 Rennen gewann.

Dahinter kämpfte der Rest, zu dem seit zwei Jahren nun schon auch Hamilton gehört. Der 39 Jahre alte Brite hatte seinen Wagen mehr aufs Rennen abgestimmt und in der Qualifikation nur den neunten Platz geschafft. Allerdings ging es auch im Rennen nicht weit nach vorn für den siebenmaligen Weltmeister, der seit dem 5. Dezember 2021 nicht mehr gewonnen hat. Probleme mit der Batterie, dazu ein gebrochener Sitz machten dem 103-maligen Grand-Prix-Gewinner zu schaffen.

Einziger Deutscher chancenlos