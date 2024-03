Die Formel 1 geht in Bahrain in ihre neue Saison - mit einigen Neuheiten, Überraschungen und auch einer Affäre, die sich immer weiter ausweitet.

Die Formel 1 ist zurück aus der Winterpause. Los geht's mit dem Großen Preis von Bahrain. Quelle: Imago

In Bahrain startet die neue Formel-1-Saison. 24 Rennen stehen auf dem Programm. Was hat sich verändert gegenüber der letzten Saison? Was ist geblieben? Ein Überblick.

Fahrer

Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Formel 1 gibt es ein gegenüber dem Vorjahr komplett unverändertes Starterfeld. Keine Neuzugänge, keine Fahrerwechsel - nichts. Was auch ein Zeichen dafür ist, wie schwer es Neueinsteiger heute haben. Selbst für Formel-2-Champions wie Theo Pourchaire oder zuvor Felipe Drugovich ist kein Platz.

Team-Namen

Der Versuch, Sponsoren in die Team-Namen zu integrieren, führt zu solchen Montströsitäten wie Visa Cash App RB Formula One Team für das B-Team von Red Bull, vorher Alpha Tauri, oder Stake F1 Team Kick Sauber. In der Praxis verwendet die kaum jemand - Racing Bulls und Kick Sauber heißt es derzeit allgemein, weil sich die TV-Sender intern darauf geeinigt haben.

Wer kann Red Bull stoppen? : Die Formel-1-Teams im Form-Check Die Formel 1 startet in Bahrain in ihre neue Saison. Bisher war Max Verstappen das Maß aller Dinge. Wer kann den Weltmeister stoppen? Die Teams im Check. von Karin Sturm

Strecken

Nach vier Jahren Pause wegen Corona kehrt der China-GP in Shanghai im April in den Formel-1-Kalender zurück. Aus logistischen Gründen wurde deshalb auch der Japan-GP in Suzuka, seit Jahrzehnten ein Traditionsevent im Oktober, ins Frühjahr vorgezogen.

Insgesamt stehen 24 Rennen im Programm - das war auch letztes Jahr schon vorgesehen, dann wurden es allerdings doch nur 22, weil China kurzfristig wegen der dortigen Corona-Regeln gestrichen wurde und Imola nach der Überschwemmungs-Katastrophe in der Emilia Romagna abgesagt werden musste.

Termine

Die beiden ersten Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien gehen ungewohnter Weise schon am Samstag über die Bühne. Das liegt daran, dass am Sonntag des Saudi-Arabien-Wochenendes der islamische Fastenmonat Ramadan beginnt.

Saisonstart in der Formel 1 : Wer kann Verstappen gefährlich werden? Die Formel 1 startet in eine neue Saison. Als Favorit gilt Weltmeister Max Verstappen mit seinem Team von Red Bull – aber das Konzept des neuen Autos überrascht. von Karin Sturm

Mit Rücksicht darauf zog man das Rennen in Jeddah um einen Tag vor. Da das Formel-1-Reglement aber einen Abstand von einer Woche zwischen zwei Rennen vorschreibt, muss auch der Auftakt in Bahrain schon am Samstag stattfinden.

Reglement

Für die Wochenenden mit Sprintrennen wurde der Ablaufplan geändert: Es beginnt nun am Freitag mit einem freien Training und einem anschließenden Sprint-Shootout, in dem die Startaufstellung für das Sprintrennen ermittelt wird. Am Samstag folgt auf den Sprint die Qualifikation für den Grand Prix am Sonntag.

Formel 1 in Zahlen : Rennkalender für die Saison 2024 Ergebnisse, Wertungen, Rennkalender

Das DRS darf jetzt bereits eine Runde nach dem Start - bisher zwei - genutzt werden. Zudem: Die FIA erlaubt eine zusätzliche Öffnung im vorderen Bereich des Fahrzeugs, die jedoch keinen aerodynamischen Nutzen besitzt, sondern dafür da ist, das Cockpit besser zu kühlen.

Die Affäre Horner

Eine Mitarbeiterin hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen, der Red-Bull-Konzern glaubte, das nach einer Untersuchung mit einem "Freispruch" ohne weitere Informationen vom Tisch wischen zu können.

17 Monate Haft auf Bewährung : Ex-Formel-1-Boss Ecclestone verurteilt Kehrtwende im Betrugsverfahren gegen Bernie Ecclestone. Der Ex-Formel-1-Chef hat sich wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe schuldig bekannt.