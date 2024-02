Neues Team für Hamilton: Ferrari will Mercedes-Ingenieure

Ferraris Expertenteam vergleichweise "unterdimensioniert"

Frederique Vasseur , Teamchef der Scuderia, die seit 2007 auf einen Titel in der Königsklasse des Motorsports wartet, hatte zuletzt bekräftigt, Ingenieure von "außerhalb der Ferrari-Welt" verpflichten zu wollen. In diesem Bereich sei der Traditionsrennstall im Vergleich zu Red Bull, Mercedes oder Aston Martin "unterdimensioniert".

Der überraschende Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 schlug in der Formel 1 ein wie eine Bombe. Was steckt dahinter?

Ferraris Teamchef ein Ziehvater Hamiltons

Am Donnerstag hatten Ferrari und Mercedes den überraschenden Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters Hamilton nach der kommenden Saison bekannt gegeben. Der 39-Jährige unterschrieb bei den Italienern einen Vertrag für mehrere Jahre.

Nochmal "100 Prozent für Mercedes"

Für Lewis Hamilton geht mit dem Wechsel zu Ferrari nach eigener Aussage "ein Kindheitstraum" in Erfüllung. Er fühle sich "unglaublich glücklich", dass er von 2025 an die Chance erhalte, in Ferrari-rot zu fahren, schrieb der siebenmalige Weltmeister bei Instagram.