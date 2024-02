Formel 1 startet in Bahrain: Max Verstappen klarer Favorit?

Vor dem Start in die neue Formel-1-Saison 2024 am Samstag in Bahrain ist klar: An der Spitze nichts Neues - Red Bull und Max Verstappen sind nach den Testfahrten vor einer Woche an gleicher Stelle erneut die klaren Favoriten. Die Frage ist nur - wie groß ist der Vorsprung vor der Konkurrenz?