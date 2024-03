Melbourne: Sainz gewinnt - frühes Verstappen-Aus

Sieg in Melbourne: Carlos Sainz

Carlos Sainz feiert nach dem frühen Aus von Weltmeister Max Verstappen beim Großen Preis von Australien seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 . Den triumphalen Rennsonntag für die Scuderia Ferrari machte Charles Leclerc mit Platz zwei perfekt. Zuletzt hatte Ferrari im März 2022 einen Doppelerfolg geschafft.

Bremse stoppt auch Siegesserie

"Wir konnten in den Daten sehen, dass die rechte hintere Bremse von Anfang an blockierte", sagte Verstappen. "Sobald die Ampel ausging, blieb die rechte Bremse angezogen.

Auf dem Weg in die Boxengasse explodierte die Bremse dann, nichts ging mehr. Es war der erste Ausfall des 26 Jahre alten Niederländers seit Melbourne 2022 vor zwei Jahren. Nach neun in Folge gewonnenen Rennen wurde seine saisonübergreifende Siegesserie durch das Bremsproblem ebenfalls gestoppt.

Formel 1 in Zahlen

Verstappen führt weiter

Im Klassement führt Verstappen aber weiterhin mit 51 Punkten. Zweiter ist sein Teamkollege Sergio Pérez, der in Melbourne Fünfter wurde, vor Leclerc und Sainz, der nun auf drei Grand-Prix-Siege in seiner Karriere kommt.

"Ich liebe es und bin sehr glücklich", so Sainz. Er war in Runde zwei an Verstappen vorbeigezogen.