Im ersten von drei Freispielen in dieser Saison drehte das Team von Trainer Daniel Thioune am Samstag ein 0:3 noch in ein 4:3 (1:3). 52.000 begeisterte Zuschauer in der voll besetzen Merkur Spiel-Arena sahen ein irres Spitzenspiel, indem die Düsseldorfer bis auf zwei Punkte an das Spitzenduo FC St. Pauli und den Hamburger SV heranrückte.