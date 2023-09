Die Fußballerinnen des FC Bayern sind mit einem Remis in die neue Frauen-Bundesliga gestartet. Beim stimmungsvollen Auftaktspiel in die neue Saison kassierten die favorisierten Münchnerinnen am Freitagabend in einer wilden Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2- Endstand. Zuvor hatte München zehnmal in Folge gegen den SC gewonnen.