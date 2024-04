Reaktionen auf Bayers Titelgewinn: "Der Damm ist gebrochen"

Spieler und Trainer glücklich und überwältigt

Seine Spieler, allen voran Florian Wirtz kämpften mit ihren Emotionen: "Ich kann das noch gar nicht realisieren. Ich brauche noch ein bisschen, um das in den Kopf zu kriegen, was wir erreicht haben. So eine Saison kann man sich nicht ausmalen."

DFB-Präsident Neuendorf: "Meisterlich und mitreißend"

Beigeistert ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf: "Meinen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der deutschen Meisterschaft an Bayer 04 Leverkusen, an die Verantwortlichen um Fernando Carro und Simon Rolfes, an die Trainer, Spieler und Fans. Die Mannschaft spielt unter ihrem Trainer Xabi Alonso mitreißenden, meisterlichen Fußball, hat noch kein Spiel verloren und nie einen Zweifel daran gelassen, wer am Ende ganz oben stehen würde."