EM-Achtelfinale: Niederlande siegen souverän gegen Rumänien

Niederländische Jubeltraube: Am Ende gewinnt "Oranje" deutlich gegen Rumänien. Quelle: dpa

Die Niederlande stehen im Viertelfinale der Fußball-EM. Im Achtelfinale gegen Rumänien setzte sich der Favorit mit 3:0 durch. Cody Gakpo vom FC Liverpool brachte "Oranje" in der 20. Minute in Führung. In der Folge ließ die Elftal hochkarätige Chancen liegen und so blieb die Partie lange spannend. Dortmunds Donyell Malen sorgte schließlich nach Vorarbeit von Gakpo für die Vorentscheidung (83.), in der Nachspielzeit erhöhte Malen zum 3:0 (90.+3).

Rumänien startet gefährlich, Gakpo trifft

Die Zuschauer in München sahen eine ausgeglichene, offene Anfangsphase. In der 14. Minute wurde es gleich doppelt gefährlich im niederländischen Straftraum. Ein Pass in die Tiefe fand Denis Drăguş, der den Ball aber im Strafraum vertändelte, nur kurz darauf verzog Dennis Man aus dem Zentrum aus knapp 20 Metern knapp.

In der 20. Minute machte es Cody Gakpo für die Niederlande dann besser. Nach einer starken Einzelaktion landete sein strammer Schuss von halblinks im Strafraum an Torhüter Florin Nita vorbei im kurzen Eck. Nun war "Oranje" am Drücker und hatte kurz vor der Pause die Chance zum 2:0, doch Xavi Simons brachte den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle (44.). So ging es mit der knappen Führung für die Elftal in die Pause.

"Oranje" mit Chancenwucher

Rumänien kam mit neuem Selbstvertrauen aus der Kabine und es entwickelte sich wieder eine offene Partie. In der 62. Minute kam erneut Gakpo gefährlich vor das rumänische Tor, doch diesmal war Nita zur Stelle und klärte. Eine Minute später ließ erneut Gakpo "Oranje" jubeln, doch sein Treffer wurde nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt.

Die Niederlande erspielten sich in der Folge weiter gute Möglichkeiten. In der 68. Minute setzte Memphis Depay einen Freistoß aus zentraler Position hauchdünn am Pfosten von Nita vorbei. In der 73. Minute verzog Joey Veerman knapp. Ein Chaos im rumänischen Strafraum konnten Depay und Gakpo nicht nutzen (76.).

"Oranje" mit dem Chancenwucher, in der 83. Minute dann aber die Vorentscheidung: Nach starker Einzelaktion spitzelte Gakpo den Ball von der Torauslinie zurück zu Donyell Malen, der BVB-Spieler netzte aus kurzer Distanz ein. In der Nachspielzeit erhöhte er noch zum 3:0.

