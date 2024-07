DFB-Team bei der EM: Ein Aus, das Hoffnung macht

Statt in anderen Sphären zu schweben, waren die deutsche Nationalmannschaft und ihre Fans von den Spaniern unsanft auf den Boden zurückgeholt worden. Das Gegentor zur 1:2-Niederlage nach Verlängerung durch Mikel Merinos Kopfball in der 119. Minute kam einem Schock gleich. Es wirkte, als sei dem Raumschiff abrupt der Treibstoff ausgegangen.

DFB-Team betont Gemeinschaftsgefühl

Man hat eine Euphorie, ein Gemeinschaftsgefühl in Deutschland gespürt, das war lange nicht da.

Umso ungerechter fühlte es sich nun für die DFB-Belegschaft an, das Halbfinale verpasst zu haben

Nagelsmann kämpft mit den Tränen

Die Spanier hatten zunächst die verdiente Führung durch Dani Olmo von RB Leipzig erwirtschaftet (52.). Danach stemmte sich die deutsche Mannschaft mit Wucht und Emotionalität sowie mit dem eingewechselten Füllkrug vehement gegen die Niederlage. Dem späten Ausgleich durch Florian Wirtz (89.) folgte eine Verlängerung, in der die DFB-Elf dem Sieg nahe kam - und doch verlor, weil die Spanier wie bei ihrem ersten Treffer auch beim zweiten mit bestechender Einfachheit zum Erfolg kamen.

Spanien zweimal entscheidend ungestört

Beim ersten Mal hatte Lamine Yamal ungestört von David Raum vom rechten Flügel nach innen gepasst und Olmo mit ebenso viel Platz, Ruhe und Bedacht eingeschoben. Dem zweiten Tor ging Olmos ungestörte Flanke vom linken Flügel voraus, ehe Merino freistehend per Kopf vollendete.

Zu wenig Druck außen, zu wenig Begleitung innen, monierte Nagelsmann in diesen Szenen. Weitaus mehr störte sich der Bundestrainer allerdings daran, dass ein Handelfmeter für seine Mannschaft ausgeblieben war, als Jamal Musiala beim Torschuss Marc Cucurellas linke Hand getroffen hatte. Doch Schiedsrichter Anthony Taylor sah von einem Pfiff ebenso ab wie der VAR von einem Einschreiten.

"Zwei Jahre, bis wir Weltmeister werden"

Trotz aller Enttäuschung gelang es Nagelsmann noch, eine neue Perspektive zu eröffnen. "Das Traurigste ist, dass es eine Heim-EM in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Und dass man zwei Jahre warten muss, bis wir Weltmeister werden", sagte er auf der Pressekonferenz.

Erstaunte Blicke im Saal, kurze Pause, dann ergänzte Nagelsmann: "Was soll ich sagen? Dass wir in der Vorrunde ausscheiden. Natürlich wollen wir Weltmeister werden." Das Ziel für 2026 steht also. Anlass zur Zuversicht gibt es durch diese EM auch - trotz des Ausscheidens.