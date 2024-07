Fußball-EM: England schlägt Schweiz im Elfmeterschießen

Pickford pariert Elfmeter von Akanji

Lange sah es so aus, als würde die Slowakei den Engländern ein blamables EM-Aus bereiten. Dann rettete Bellingham die Three Lions in die Verlängerung, Kane sicherte den Sieg.

Für die Schweiz ist der Traum von einem historischen Coup und dem ersten Einzug in die Runde der letzten vier Teams bei einer EM zu Ende. Nach starken Auftritten in der Gruppe und dem überzeugenden Achtelfinal-Erfolg gegen Italien (2:0) fehlte dem mit zahlreichen Bundesliga-Profis besetzten Team von Trainer Murat Yakin das Glück.

England überlegen, aber harmlos

Die erste Halbzeit zwischen England und der Schweiz in Düsseldorf unter den Augen von Prinz William war schnell erzählt. Die Three Lions hatten zwar optische Vorteile, spätestens am Strafraum der Eidgenossen fiel dem Team des in der Kritik stehenden Trainers Gareth Southgate aber nicht mehr viel ein. Eine richtige Torchance gab es in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht.