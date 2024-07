Fußball-EM im TV: ZDF überträgt ein Halbfinale live

Spanien gegen Frankreich live im Zweiten

Das ZDF überträgt am Dienstag (09. Juli) das erste Semifinale zwischen Deutschland-Bezwinger Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich live. Anstoß der Partie in München ist um 21 Uhr. Ab 20:15 Uhr meldet sich Moderator Jochen Breyer mit den Experten Fritzy Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer aus dem EM-Studio in Berlin.