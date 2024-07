Fan-Stimmung vor EM-Finale:Britischer Humor trifft auf Fiesta-Lust

Die Fan-Rivalität zwischen Spaniern und Engländern gilt als gesund - hier demonstriert am Brandenburger Tor in Berlin.

Den 2:1-Halbfinalsieg der "Three Lions" gegen die Niederlande schaute sich Prasse, die sich während der EM als Volunteer engagiert, in einer Brauerei im Prenzlauer Berg an - zusammen mit Fans des Oranje-Teams und Freunden aus England, die gerade bei ihr zu Besuch sind.

England-Fans mit (nicht) hörbarer Skepsis

Ähnliche Beobachtungen ließen sich schon rund um die meisten EM-Auftritte der Elf von Trainer Gareth Southgate anstellen. Zeigten sich die Fans von der Insel auf dem Weg zum Stadion sangesfreudig wie eh und je, schaltete der Anhang in den Arenen oft in einen fast schon stillen Beobachtermodus. Richtig gejubelt wurde erst mit dem Schlusspfiff.

Teures Vergnügen: 2.500 Pfund für ein Ticket

Fast wirkt es so, als wollten die drei Freunde alle Gedanken an eine Niederlage ausblenden. Es wäre die nächste verpasste Chance auf einen Titel seit der WM 1966.

England-Fan nimmt's ironisch

Keine Anzeichen großer Fan-Rivalität

Die 19-Jährige aus Zaragoza befindet sich mit ihrem Freund Dionicio Garcia auf einem Interrail-Trip. Das Finale wollen sie in der Fanzone am Brandenburger Tor erleben: "Wir erwarten eine große Fiesta mit lauter Musik, viel Bier und einfach eine gute Zeit hier." Ihr Freund will noch das Oberteil wechseln. Am Samstag lief "Dioni" mit einem Trikot von Real Madrid durch Berlin - samt Bellingham-Flock auf dem Rücken.