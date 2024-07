Die Fans beider Nationalmannschaften sind mehr als bereit fürs Finale. Und die Teams? Quelle: IMAGO / PA Images

Es ist alles angerichtet für den großen Showdown im Berliner Olympiastadion. Fußball-Europa schaut hin, wenn sich Spanien und England (Sonntag, 21 Uhr) im EM-Finale begegnen. Was sind die Stärken und Schwächen der beiden Teams?

Spanien: Einmaliger Flow und spielerische Leichtigkeit

Spanien hatte gerade erst das Achtelfinale gegen Georgien (4:1) gewonnen, als Nationalcoach Luis de la Fuente ein selbstbewusstes Statement abgab: "Ich finde, dass wir die beste Mannschaft der Welt haben. Wir haben die besten Spieler, aber das heißt nicht, dass wir gewinnen."

Gute Unterhaltung mit Technik, Tempo und Taktik

Die Seleccion 2024 steht für gute Unterhaltung. Technik, Tempo, Taktik - das Ensemble vereint vieles. Vom "Tiki-Taka" der früheren Generationen ist nicht viel geblieben, aber der ästhetische Genuss kommt nicht zu kurz. Ballbesitz wird nicht mehr als Selbstzweck verstanden.

Ich kann mich sehr glücklich schätzen, 26 Fußball-Genies leiten zu können. Luis de la Fuente, Spaniens Nationaltrainer

Der 63-Jährige war bereits mit zwei Nachwuchsteams (U19 und U21) Europameister. Sein Ensemble mit seinem stabilen Anker Rodri kommt umso aufregender rüber, desto weiter sich das Spiel nach vorne verlagert.

Williams und Yamal sind ein Genuss

Seine Flügelzange mit Nico Williams und Lamine Yamal ist eine Augenweide. Der eine (Williams) feierte am Freitag seinen 22. Geburtstag, der andere (Yamal) wurde am Samstag gerade erst 17. Was sich das Wunderkind wünscht? "Nichts, nur gewinnen, gewinnen, gewinnen!"

Wenn es einen Schwachpunkt gibt, dann in der Defensive: Ob Robin Le Normand und Aymeric Laporte in der Abwehrzentrale so stabil stehen wie einst Carles Puyol, Sergio Ramos oder Gerard Piqué, müssen sie erst noch beweisen. Und ob Torwart Unai Simon ein ganzes Turnier fehlerlos bleibt wie früher Iker Casillas, gilt ebenfalls nicht als gesichert.

England: Große Sehnsucht und ungenutztes Potenzial

Kübelweise Kritik aus der Heimat, ausgebuht von den eigenen Fans in Deutschland: Zwischenzeitlich schien England das unbeliebteste Team des Turniers. Uninspirierter als in der Vorrunde kann ein Turnierfavorit kaum spielen, danach im Achtelfinale hätte die Entourage längst die Koffer gepackt, wenn nicht Jude Bellingham in der Nachspielzeit per Fallrückzieher den Ausgleich zur Verlängerung erzielt hätte.

Danach gewannen sie im Viertelfinale gegen die Schweiz ein Elfmeterschießen , holten wiederholt einen Rückstand auf. Das erinnerte an jenes "Team Germany" auf seinem Streifzug durch die EM 1996 im Mutterland des Fußballs.

Wille und Widerstandsgeist

Spanien ist die letzte und größte Hürde, um das Trauma zu besiegen. "Wir spielen gegen das beste Team des Turniers und wir haben einen Tag weniger zur Vorbereitung. Aber wir sind immer noch hier", sagt Teamchef Gareth Southgate. "One more! One more!", brüllte der 53-Jährige nach dem gewonnenen Halbfinale gegen die Niederlande in Richtung der Fans.

Die Wagenburg-Mentalität scheint Team und Trainer zu einer Zweckgemeinschaft verschweißt zu haben, die großen Willen und enormen Widerstandsgeist in die Waagschale wirft. Southgate tritt auch zur Versöhnung mit der eigenen Geschichte an, nachdem er im verlorenen EM-Finale 2021 gegen Italien mit der Auswahl seiner Elfmeterschützen falsch lag. Dafür hat er sich gerade erneut entschuldigt.

Fans warten auf den großen Triumph

Neben der Effizienz zeichnet die Engländer auch ihr Potenzial aus. Phil Foden und Bukayo Saka können jederzeit spektakulär antreten und abschließen. Jude Bellingham ist immer wieder für eine Überraschung gut, und Torjäger Harry Kane steht auch schon wieder bei drei EM-Toren.

Vielleicht kommt das Beste wirklich ganz zum Schluss. Was ein Triumph in Berlin an Emotionen beim englischen Anhang auslösen würde, kann man sich wohl gar nicht vorstellen.