England im EM-Finale 2024: Die Rolle von Harry Kane

Hertha BSC spielt bekanntlich nicht mehr in der Bundesliga , und um das hier ausgetragene DFB-Pokalfinale machte der FC Bayern einen großen Bogen, weil Ex-Trainer Thomas Tuchel seinem Stareinkauf einst im Herbst vergangenen Jahres die Zweitrundenpartie im Saarbrücker Ludwigspark ersparte. Englands Kapitän kann sich für die Kollegen also nicht darauf berufen, die Laufwege in dieser riesigen Betonschüssel schon zu kennen, dennoch wird der Rekordtorjäger die "Three Lions" sicher ohne Umwege ins Finale aufs Feld führen. Am Arm seine neongelbe Binde, auf der in Großbuchstaben "Respect" steht.