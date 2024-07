Als Lamine Yamal von Lionel Messi gebadet wurde

Monfort, der als freiberuflicher Fotograf unter anderem für The Associated Press arbeitet, sagte, dass das Foto-Shooting im Herbst 2007 in der Umkleidekabine der Gäste im Camp Nou in Barcelona stattfand, als Yamal gerade ein paar Monate alt war. Die Spieler des FC Barcelona posierten mit Kindern und ihren Familien für einen Kalender im Rahmen einer jährlichen Wohltätigkeitsaktion der Lokalzeitung Diario Sport und Unicef.