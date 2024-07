Fußball-EM: Frankreich nach Sieg gegen Belgien weiter

Belgien lauert auf Konter

In Düsseldorf entwickelte sich ein über weite Strecken zähes Nachbarschaftsduell ohne die ganz großen Höhepunkte. Die Franzosen hatten mehr Spielanteile, die Belgier lauerten auf Situationen zum schnellen Umschalten.

Domenico Tedesco, der deutsche Trainer der Belgier, schickte mit Lois Openda von RB Leipzig an der Seite von Romelu Lukaku eine zweite Spitze ins Rennen, mehr als ein geblockter Schuss von Yannick Carrasco sprang für die Roten Teufel aber zunächst nicht heraus (27.).

Frankreich mit besseren Chancen

Die Franzosen, bei denen Antoine Griezmann von Beginn an spielte, waren bei ihren wenigen Chancen gefährlicher. Bei Abschlüssen von Marcus Thuram (34.) und Aurelien Tchouameni fehlte jeweils nicht viel (40.).

Nach einer Stunde schnupperten auch die Belgier an der Führung. Theo Hernandez grätschte Carrasco vor dessen Abschluss gerade noch ab (61.). In der 84. Minute scheiterte Belgiens Starspieler Kevin de Bruyne an Torwart Mike Maignan.