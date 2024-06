Frankreich-Profis bei Leipzig: Upamecano machte den Weg frei

Wenn Dayot Upamecano an diesem Freitag zum Gruppengipfel der Franzosen gegen die Niederlande (21 Uhr/ARD) im Leipziger Stadion aufläuft, ist das auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Im Winter 2017 war er der damals 18-jährige Upamecano zu RB Leipzig gekommen, nachdem er 2015 mit 16 aus Valenciennes nach Salzburg gewechselt war.

"Ich war der einzige Franzose in der Umkleidekabine", erinnerte sich der bullige Verteidiger der französischen Nationalmannschaft jüngst im Fachblatt "L’Equipe". Seine Landsleute fragten ihn damals verwundert, was er denn in Salzburg wolle.