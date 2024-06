EM-Spiel gegen Italien: Kroatiens Verjüngungskur im Turnier

Drazen Dinkic ist dieser Tage die Instanz, was den kroatischen Fußball in Leipzig angeht. Der Inhaber des kroatischen Restaurants Konoba Laterna ist vor dem letzten und entscheidenden Gruppenspiel zwischen Kroatien und Italien in der Messestadt ( 21 Uhr/ZDF ) nicht nur Anlaufstelle für die kroatischen Fans, die zu Zehntausenden erwartet werden. Sondern der fußballverrückte Gastwirt, zu dem auch gern Fußballprofis von Balkan kommen, ist als Stimme des Volkes auch gefragter TV-Experte bei kroatischen und deutschen Medien.