EM: Pressestimmen zum DFB-Gruppensieg - "Kopfball ins Herz"

Gastgeber Deutschland hat bei der Fußball-EM in der Nachspielzeit gegen die Schweiz den Gruppensieg geholt. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erkämpfte sich in Frankfurt ein Remis (1:1) und zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Überzeugen kann sie diesmal aber nur durch ihren Kampfgeist.

Schweiz

Italien

Frankreich

Le Monde: "Die Deutschen glaubten bis zum Schluss daran und wurden in den letzten Minuten belohnt. Granit Xhaka und seine Mannschaftskameraden werden es bedauern, dass sie den Sieg, den sie nach dem Tor von Dan Ndoye in der Tasche hatten, noch verschenkt haben."

Spanien

AS: "Das deutsche Wunder: Feuerwehrmann Füllkrug als Retter! Ein Tor des deutschen Stürmers in letzter Sekunde sichert den Gastgebern den Platz an der Spitze der Gruppe. Deutschland - der mögliche Gegner Spaniens in einem hypothetischen Viertelfinale."