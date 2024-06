Julian Nagelsmann - der Bessermacher der Moderne

Jüngster Bundestrainer der Nachkriegszeit

Julian Nagelsmann geht auf Nummer sicher: Weil Aleksandar Pavlovic an einer Mandelentzündung leidet, lässt ihn der Bundestrainer für die EM außen vor und nominiert Emre Can nach.

Nur weil Völler den Vertrag verlängerte, hat sich auch Nagelsmann bis 2026 an den Verband gebunden. Dafür darf diese Europameisterschaft nicht wie die letzten beiden Weltmeisterschaften in der Vorrunde beendet sein. Zu seiner Rolle hat er viele Interviews gegeben, bei denen er zwar Nähe zuließ und doch eine Distanz wahrte. Seit er mit einer Journalistin liiert ist, die er über seine Tätigkeit in München kennenlernte, muss er zwangsläufig Grenzen fürs Privatleben setzen.

Ungarn fühlt sich bereit für die EM. Kein Spiel haben sie in der Quali verloren. Das Team hätten sich eine Menge weiterentwickelt, so Nationalspieler Roland Sallai.

Viel mehr Auftrag für die Mission seiner Mannschaft, die in der Gruppe gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz favorisiert ist, geht nicht. Doch ist Deutschland auch schon für Duelle gegen Italien und Spanien bereit, die früh in der K.o.-Runde kommen könnten?

Nagelsmann schiebt indes selbst das Finale am 14. Juli in Berlin nicht beiseite. Attraktiv und erfolgreich will er spielen lassen, schließlich würden die Leute viel Geld bezahlen, um ins Stadion zu kommen. Der Titel? Warum nicht? Er ist ein "Anti-Angsthase", wie die "Frankfurter Rundschau" schrieb. Der "Kicker" titelte zu seinen ersten acht Monaten: "Einmal Chaos und zurück". Völlig offen, wie die Schlagzeile in einem Monat lautet.