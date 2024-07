Fußball-EM: Spanien krönt sich zum Rekord-Europameister

Prominentes Finale der Euro 2024

Die Three Lions als ein mit Stars gespickter Topfavorit, der sich nach biederer Vorrunde zuletzt in den K.o-Spielen steigern konnte.

Erwartete Änderungen bei Spanien und England

Foden mit bester Chance in Hälfte eins

Williams hatte in der 12. Minute eine erste einigermaßen gefährliche Chance. Kane führte sich mit einem üblen Foul gegen Fabian und einer Gelben Karte ein (25.). Die beste Chance der Engländer im ersten Durchgang hatte Phil Foden in der Nachspielzeit (45.+1).

Packendes Halbfinale in Dortmund mit dem besseren Ende für England: Die Three Lions setzen sich gegen die Niederlande mit 2:1 durch und dürfen weiter vom ersten EM-Titel träumen.

Williams bringt Spanien in Führung

Watkins kommt für Kane bei England

Die im Turnier mehrfach in Rückstand geratenen Three Lions blieben somit im Spiel, mussten offensiv aber deutlich zulegen. Trainer Southgate holte seinen blass gebliebenen Kapitän Kane vom Feld und brachte Ollie Watkins, den Matchwinner aus dem Halbfinale gegen die Niederlande. Später kam auch Cole Palmer für Kobbie Mainoo.

In der 64. Minute näherten sich die Engländer mit einem Distanzschuss von Bellingham einmal an. Kurz darauf hatten aber wieder die Spanier durch Yamal eine dicke Möglichkeit zum 2:0. Torwart Jordan Pickford war auf dem Posten (66.).

Oyarzabal mit dem Siegtreffer

Allerdings wurden die Three Lions mit dem Ausgleich eher wieder passiver. Wieder Yamal scheiterte erneut an Pickford (82.), ehe Mikel Oyarzabal in der 86. Minute die Kugel per Grätsche zum 2:1 ins Tor bugsierte. Nach einem Abseitscheck zählt der Treffer. Ein dicke Möglichkeit sollten die Engländer noch bekommen (90.) Mit Glück und Geschick brachten die Iberer den knappen, aber verdienten Vorsprung jedoch über die Zeit.