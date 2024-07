Dani Olmo: Vom Bankdrücker zum Hoffnungsträger

Olmo wuchs in der Industriestadt Terrassa im Speckgürtel von Barcelona auf, aus der auch die Barca-Legende Xavi stammt. Das spornte an. Im Elternhaus von Olmo ging es sowieso viel um Fußball, da sein Vater Miguel Trainer ist. Neben seinem Hauptjob als Inhaber eines Kosmetikgeschäfts trainiert er ambitionierte lokale Klubs. Mit drei Jahren fing Olmo an, selbst zu kicken, weil sein zwei Jahre älterer Bruder Carlos ihn ins Tor stellte und auf ihn schoss. Zunächst prallte der Ball nur an seinen kleinen Füßen ab, nach und nach kontrollierte er die Kugel.