In der ersten Halbzeit erspielten sich die Gunners die besseren Chancen, Havertz scheiterte aber gleich zweimal aus guter Position an Ortega. Im zweiten Durchgang flachte die Partie zunächst ab. Citys Starstürmer Erling Haaland trat kaum in Erscheinung, in der 64. Minute ersetzte Palmer den Norweger und traf in der Schlussviertelstunde sehenswert zur Führung. Trossards abgefälschter Schuss rettete die Gunners dann ins Elfmeterschießen.