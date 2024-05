Ehre für Ex-Kicker: Weitere Legenden in der Hall of Fame

Jupp Heynckes und Bastian Schweinsteiger gehören zu den Neuzugängen in der Hall of Fame des deutschen Fußballs.

Sechs Neuzugänge für die Hall of Fame des deutschen Fußballs: Bastian Schweinsteiger, Horst Hrubesch, Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Guido Buchwald und Bert Trautmann wurden von einer Journalisten-Jury in die ruhmreiche Auswahl gewählt, wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund bekannt gab.