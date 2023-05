Trotz Happels erfolgreicher Zusammenstellung eines Topteams in seiner letzten Spielzeit, das 1987 Vize-Meister wurde und den DFB-Pokal gewann, verließ er anschließend den Hamburger SV. In den folgenden Jahren rutschte der Verein immer weiter ins Mittelmaß ab und stand Anfang der 1990er-Jahre sogar am Rande des finanziellen Zusammenbruchs. Am 25. Mai 1983 hatte wohl niemand daran geglaubt, dass es so weit kommen würde.