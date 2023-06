DFB-Frauen in WM-Vorbereitung : Die Mission dritter Stern

20. - 28. Juni: Trainingslager in Herzogenaurach

24. Juni: Testspiel gegen Vietnam in Offenbach (18.15 Uhr/live im ZDF)

1. - 8. Juli: Trainingslager in Herzogenaurach

7. Juli: Testspiel gegen Sambia in Fürth (20.30 Uhr)



11. Juli: Abflug nach Sydney

24. Juli: WM-Gruppenspiel gegen Marokko in Melbourne (10.30 Uhr deutscher Zeit)

30. Juli: WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien in Sydney (11 Uhr)

3. August: WM-Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (12 Uhr)