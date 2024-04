Korruptionsaffäre Rubiales: "Besessen von Geld, Luxus, Sex"

Am Mittwoch konnten die Spanier live verfolgen, wie Rubiales am Flughafen von Madrid von der Polizei festgehalten wurde. Nach seinem Verhör wurde er vorerst auf freien Fuß gesetzt. Abends gab er dann ein TV-Interview, in dem er beklagte, in der "Mediengesellschaft" gelte - was seine Person betreffe - die "Schuldvermutung".Seine Konten seien blockiert, sein Ruf ruiniert, niemand wolle mehr mit ihm zusammenarbeiten, so der Ex-Funktionär, der sich in einem parallelen Verfahren gegen den Vorwurf sexueller Aggression und Nötigung gegen Hermoso verteidigen muss – die Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre Haft.