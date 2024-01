Spanischer Kuss-Skandal: Luis Rubiales angeklagt

Spaniens früherer Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales und drei weitere Funktionäre sind im Kuss-Skandal offiziell angeklagt worden. Das habe der zuständige Untersuchungsrichter am Staatsgerichtshof in Madrid, Francisco de Jorge, entschieden, teilte die Justizpressestelle auf Anfrage mit.

Gericht: Es gab kein Einvernehmen

Die Ermittlungen und Anhörungen der Zeugen hätten ergeben, dass der umstrittene Kuss, den Rubiales Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der WM-Siegerehrung in Sydney am 20. August auf den Mund gegeben hatte, "ohne Einvernehmen" erfolgt sei, stand in einer schriftlichen Mitteilung des Gerichts.