Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (150 Einsätze) führte bei der WM 1990 ein facettenreiches, bestimmt nicht fehlerfreies Team an, in dem sich Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung wiederfand. Andreas Brehme traf per Elfmeter am 8. Juli 1990 in Rom gegen Argentinien zum 1:0. Und Teamchef Beckenbauer spazierte als Lichtgestalt über den Rasen.