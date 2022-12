Das Weiterkommen in der Gruppe mit Belgien und Kroatien, die Erfolge gegen Spanien und Portugal haben auch Regragui stärker gemacht. "Ich bin hier, weil ich ein guter Coach bin." Er, der in Corbeil-Essonnes an der Seine in der Nähe von Paris mit fünf Geschwistern aufwuchs, jedes Jahr mit den Eltern mindestens zwei Monate in der Heimat verbrachte, aber als Jugendlicher für Milan schwärmte, sieht sich selbst als das beste Beispiel, dass auch eine WM in Katar Brücken über Gräben bauen kann. "Der Fußball bringt die Menschen zusammen."