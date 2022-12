Seit Anfang des Jahres kickt Shaqiri in den Major League Soccer in den USA. Die Fußball-WM in Katar bietet ihm die Bühne, um noch mal ein bisschen was geradezurücken. Um beispielsweise Vorbehalte gegen sein angeblich nachlässiges Defensiverhalten zu entkräften. "Das ist völliger Quatsch", betont Shaqiri, "ich mache nicht weniger nach hinten, aber ich werde an Toren und Assists gemessen." Und eines will er noch loswerden: